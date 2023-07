Auto e moto d’epoca Ecco il nono raduno

Data fissata. Torna un appuntamento che ormai fa parte della tradizione del territorio e che vede in prima linea una realtà importante per impegno sociale e solidarietà. Il Movimento Shalom, in collaborazione con la Contrada Botteghe, il circolo Arci Le Botteghe, la chiesa N. S. di Lourdes e con il patrocinio del Comune di Fucecchio, organizza la nona edizione del Raduno auto e moto d’epoca, manifestazione inserita all’interno della Sagra del galletto nostrale di Botteghe.

Le prenotazioni sono aperte. L’appuntamento è per il 9 settembre. Questo il programma: alle 14.30 le iscrizioni; alle 17.30 il giro panoramico con i veicoli d’epoca sul territorio per ammirarne gli scorci e anche le meraviglie; alle 19 la sosta e l’aperitivo a Poggio Tempesti. Alle 20, infine, la cena sotto le stelle. Prenotazioni, appunto, aperte e da effettuarsi entro mercoledì 6 settembre: 320352332 (Marcello) oppure 3386855467 (Claudio). Info anche sul sito www.quellicheguidanolastoria.h725.net.