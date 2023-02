Auto abbandonate in campagna Ecco il piano del Comune per la rimozione in tempi rapidi

Auto abbandonate nel territorio di Montespertoli, vasto e di tipo rurale, particolarmente ambìto per chi intenda disfarsi di veicoli che per un verso o un altro sono divenuti scomodi. Il punto è stato fatto dalla giunta in consiglio comunale, in seguito alla sollecitazione in tal senso arrivata dal Gruppo Misto. Si parte dai fatti: si continuano a riscontrare casi di veicoli abbandonati nelle zone di campagna e anche nei parcheggi pubblici urbani. Il Comune ha a disposizione numerosi canali attraverso cui segnalare la presenza di auto abbandonate sul territorio: lo sportello ‘Urp’, l’applicazione Municipium e i normali sistemi di comunicazione telematica con gli uffici. È inoltre sempre possibile fare segnalazioni al corpo di polizia municipale: "Nel 2023 - è stato precisato - due auto sono state già rimosse con una latenza piuttosto breve tra segnalazione dell’abbandono, presa in carico e successiva rimozione". Il periodo tra segnalazione e rimozione si sta accorciando. "Ciò è possibile poiché il Comune ha una convenzione con un’azienda che si occupa a costo zero di tali pratiche e che consente in tempi ragionevoli di prendere in carico la segnalazione e di evaderla. Pur non essendo questa la modalità più rapida, è quella con il miglior rapporto tra costi e benefici attesi, perché non scarica sul bilancio dell’ente gli oneri di rimozione. Questo è un elemento positivo, perché la piaga degli abbandoni di auto è già sufficientemente onerosa in termini di assenza di decoro urbano e degrado ambientale, pertanto riteniamo che le procedure fin qui adottate – che comunque prevedono sanzioni – raggiungano gli standard di efficienza per questo tipo di operazioni".