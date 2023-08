Aumentano le telecamere In arrivo i fondi regionali

Sono stati finanziati dalla Regione Toscana gli impianti aggiuntivi di videosorveglianza che verranno installati a Fucecchio e a Montespertoli. Ognuno dei due comuni riceverà 25mila euro a questo preciso scopo. Lo ha annunciato la giunta regionale, su proposta dell’assessore alla sicurezza e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo, che ha approvato la graduatoria con la quale si assegnano quasi 287mila euro ai comuni dell’area fiorentina, destinandoli alla realizzazione di impianti di videosorveglianza. Come detto, secondo questa graduatoria a Fucecchio e a Montespertoli vanno 25.mila euro ciascuno.

Per quanto riguarda Fucecchio, l’amministrazione comunale a inizio luglio aveva annunciato di voler fare una variazione di bilancio per finanziare un piano più completo di potenziamento degli impianti di videosorveglianza di cui dotarsi e stanziare così fondi propri a questo scopo, partecipando in aggiunta anche al bando regionale di finanziamento. Si trattava di circa 60mila euro. Il progetto fucecchiese prevede l’installazione di otto telecamere con rilevamento targhe, un nuovo ponte radio per una maggiore efficienza della comunicazione e un palo alto 18 metri per il controllo del territorio e per l’individuazione di possibili incendi. Sono questi i principali contenuti di un “pacchetto sicurezza” che il Comune di Fucecchio vuole realizzare. Si tratta di misure che hanno come principale scopo quello di prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel territorio delle Cerbaie, intercettando e impedendo l’incontro tra la domanda e l’offerta di sostanze illegali.

Le 8 telecamere nuove (4 in viale Colombo, 2 all’intersezione tra via Pesciatina e via delle Pinete, 2 tra via delle Cerbaie e via Salanova) saranno posizionate sulla base delle indicazioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e discusse anche nella commissione comunale sulla sicurezza urbana e si sommeranno alle 67 già presenti, creando così una rete ancora più fitta per il controllo delle aree critiche. Il loro funzionamento sarà migliorato grazie a un nuovo ponte radio che consentirà di creare una rete che permette di trasferire tutti i dati raccolti ad un’unica centrale e di ridurre le probabilità di guasti dei cosiddetti occhi elettronici.