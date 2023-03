Aumentano gli imprenditori che fanno rete

Anche il Capitolo di Bni Italia di Empoli ha finalmente la sua sede. Dopo una dura ricerca per trovare la location perfetta, è stata individuata in una delle sale della Vela Margherita Hack di Avane. Il posto dove i diversi imprenditori e professionisti empolesi che fanno parte del gruppo possono incontrarsi e confrontarsi. "La nuova sede è più grande in termini di spazio – spiega Filippo Frezza, director del Capitolo – ci consentirà di far crescere il gruppo e ospitare nuovi professionisti che vogliono entrare a far parte della nostra famiglia".

C’è stato il primo incontro dei molti che si svolgeranno ad Avane. Nel corso dei meeting i professionisti hanno modo di confrontarsi in un ambiente positivo e di supporto per lo sviluppo e lo scambio di referenze di business di qualità. Numerosi sono i vantaggi dell’entrare a far parte di Bni: dall’aumentare le opportunità di business, grazie ad uno scambio di referenze qualificato; allo sviluppo professionale, avendo accesso a programmi di formazione e l’opportunità di perfezionare le capacità di presentazione e di business; alla partecipazione a incontri di networking, che consentono di aumentare la visibilità nei confronti di altri professionisti e imprenditori all’interno della community. "Importante è la predisposizione alla relazione, la disponibilità di ognuno alla collaborazione – aggiunge il director del Capitolo di Empoli – si entra a far parte del Capitolo di Bni non solo per ricevere ma anche e soprattutto per dare. Ognuno contribuisce con le proprie conoscenze ed esperienze ad arricchire l’altro". "La specializzazione è una nota vincente per noi – continua Frezza – all’interno del Capitolo è ammesso un solo rappresentante per categoria professionale. Ci teniamo che chi entra sia bravo in quell’area specifica". Al momento sono 25 i membri del Capitolo Bni di Empoli. "Siamo alla ricerca di sempre nuovi componenti – dice il director – Prima del Covid eravamo circa in 40. Puntiamo a raggiungere nuovamente queste cifre, includendo quelle figure che al momento mancano".