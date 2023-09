Auguri del Vescovo a tutti gli alunni di Fucecchio: Riaprono le scuole

Oggi riaprono le scuole dopo tre mesi di vacanza. Tutti di nuovo in aula ed è un momento importante per gli alunni e per le loro famiglie. Tutti a scuola, dunque, con l’augurio del vescovo monsignor Giovanni Paccosi. "In questi giorni in cui tanti ragazzi e tanti docenti tornano nelle aule scolastiche, vorrei fare solo un piccolo augurio – scrive monsognor Paccosi nel suo messaggio ai ragazzi e alle ragazze – che cresca in ognuno la passione per la realtà, per conoscerla e renderla migliore, e la passione per ogni persona con cui si percorre il cammino della scuola".

"Ognuno unico, ognuno insostituibile, ognuno con un nome scritto nei cieli e fatto per l’infinito – scrive ancora il vescovo della diocesi –. Ogni giorno sia pieno di sorpresa davanti al mondo e all’altro. Benedico tutti voi e vi porto nella preghiera davanti a Gesù. Che sia bella la strada che inizia".