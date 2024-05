Attori interpretano lite. Scatta l’allarme al 112

Empoli, 30 maggio 2024 – Erano impegnati nelle prove di uno spettacolo teatrale che prevedeva fra le altre cose la simulazione di alcune scene di violenza. E gli attori devono aver effettivamente recitato alla perfezione, se alla fine sono arrivate le forze dell’ordine su segnalazione di uno residente del quartiere, spaventato – secondo i diretti interessati – dalle urla e dai rumori che provenivano dall’edificio. Questa la vicenda dai tratti surreali che si è a quanto sembra verificata due giorni fa presso la sede dell’Auser di via Lavagnini, che ha per protagonisti alcuni membri dell’associazione che da tempo si dilettano nella recitazione. Stando a quanto si apprende, il "gruppo teatrale" dell’Auser stava in particolare provando lo spettacolo che andrà in scena il prossimo 8 giugno al circolo di Marcignana alle 17, basato come si legge nelle locandina su "improvvisazioni e tematiche universali".

"In una scena viene in pratica simulato un femminicidio, per porre l’attenzione sul tema – ha spiegato Claudio Lastrucci, membro dell’Auser – in un’altra, ad esempio, io stesso interpreto il ruolo di un padre-padrone prevaricatore". Violenze ovviamente simulate, ma che non sono sfuggite all’udito di un cittadino con tutta probabilità ignaro del fatto che nell’immobile in questione si stesse inscenando un’esibizione teatrale. E credendo che qualcuno fosse realmente in pericolo, ha allertato le forze dell’ordine chiedendo un intervento sul posto.

"Una ragazza aveva notato l’arrivo di una macchina delle forze dell’ordine – ha detto Lastrucci – e quando gli operatori sono entrati, dirigendosi verso di noi facendoci presente come fosse arrivata loro la segnalazione di una rissa, abbiamo immediatamente capito". Il fraintendimento è dunque venuto alla luce nel giro di pochi minuti: gli agenti si sono presto resi conto della situazione venutasi a creare e la questione si è alla fine risolta per il meglio. "Gli operatori sono comunque stati gentili – ha concluso Lastrucci – e anche dopo aver chiarito tutto, sono rimasti a parlare con noi per qualche altro minuto". Un falso allarme, quindi. Ma con il senno di poi, considerando l’argomento e la frequenza con cui certi episodi si verificano oggigiorno, la scoperta è stata quasi un sollievo.