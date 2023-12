Atto intimidatorio con l’acido. Ora Poggianti ha la scorta. Pattugliamenti mattina e sera

La sigla è Vgr e sta per vigilanza generica radiocontrollata. La stessa che ha anche il sindaco di Empoli Brenda Barnini. Dopo il grave gesto intimidatorio ai danni di Andrea Poggianti (nella foto), anche per l’avvocato empolese - e capogruppo di Fratelli d’Italia centro destra per Empoli - è stata disposta la scorta.

I motivi risalgono a una manciata di giorni fa: le telecamere di sorveglianza vicino al tribunale di Firenze individuavano una persona in motocicletta intenta a rovesciare sull’auto del consigliere comunale empolese una bottiglietta di acido. Un episodio che, secondo gli inquirenti, non sarebbe da ricollegare alla matrice politica. La persona che ha versato il liquido ’sverniciante’ per la carrozzeria infatti potrebbe essere implicata in qualche procedimento penale che interessa anche Poggianti. Sta di fatto che ora per l’ex candidato sindaco di centrodestra si mobiliterà una scorta con pattugliamenti al mattino e alla sera nelle sedi da lui più frequentate; ovvero abitazione, studio legale e sede di partito. Un pattugliamento congiunto effettuato da carabinieri e polizia di Stato. A Poggianti, l’onere di comunicare al commissariato la nuova sede nel caso esca dal territorio comunale per più di due giorni. Non ci sarà il pattugliamento quando è in Comune, perché è già previsto un presidio di sicurezza in quanto sede istituzionale. La misura adottata avrà una durata di 6 mesi. La misura è stata disposta a seguito dell’ultimo episodio nel quale, come detto, Poggianti è stato vittima di un atto vandalico alla sua auto. Ma non si tratta di un caso isolato considerando che c’erano già dei precedenti. In passato sono state infatti le minacce di morte durante la campagna elettorale, a spaventare. Con tanto di condanna al pagamento di 5mila euro da parte del responsabile.

Considerando che le prossime amministrative sono alle porte e che Poggianti potrebbe essere di nuovo il candidato sindaco per il centrodestra, si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine a tutela della sua persona. Tra l’altro è di poche ore fa la notizia delle dimissioni del consigliere Vittorio Battini, capogruppo del Gruppo Misto. È entrato al suo posto il primo dei non eletti, Giuseppe Iacopo, che potrebbe confluire in Fratelli d’Italia, rafforzando la dote del partito della Meloni e quindi di Andrea Poggianti, che passerebbe così ad avere cinque consiglieri.