Attività di Baccaiano cerca impiegato amministrativo

Si ricerca un impiegato amministrativo da inserire nell’organico di un’attività di Baccaiano, nel comune di Montespertoli. La risorsa svolgerà numerose mansioni: attività di front office, gestione corrispondenza, gestione telefonate, attività di registrazioni contabili partita doppia. È’ previsto un inserimento con contratto a tempo determinato, finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato, in modalità full time. Richiesta esperienza pregressa, nello specifico in attività di registrazione contabile. Il Ccnl applicato e’ metalmeccanica - Art. (App. Prof. 0611). È gradita la conoscenza del programma Sigla Start e del pacchetto microsoft office. Non è necessario avere partita iva. È richiesta la patente B per raggiungere il posto di lavoro. Per candidarsi é necessario accedere al portale di Toscana Lavoro, accessibile attraverso il sito di Regione Toscana, entro il 13 dicembre.