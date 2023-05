Attività chirurgica C’è tanto da recuperare dopo la pandemia

Il rientro verso la normalità si legge anche attraverso l’attività chirurgica programmata che a gennaio e febbraio 2023 risulta in linea con quella dello stesso periodo "ante pandemia" del 2019 (+1%). È l’analisi della Asl Toscana centro sui dati delle prestazioni programmabili, non urgenti che – spiega una nota – aveva cominciato già nel maggio dello scorso anno con la progressiva erosione delle liste di attesa: 2693 pazienti in meno in lista ad oggi rispetto a maggio 2022. Chi era in attesa è stato richiamato con la certezza di poter riprogrammare la data dell’intervento saltato a causa del Covid i cui effetti più pesanti si sono fatti sentire anche sulle sale operatorie. Quindi un buon risultato ancor più promettente considerato che il riallineamento produttivo al 2019, è stato raggiunto dall’azienda nonostante 80 posti letto di chirurgia in meno. "È un risultato che ci gratifica dell’enorme lavoro fatto – commenta il direttore del dipartimento chirurgico, Stefano Michelagnoli - e arriva in comparazione di un anno che è stato uno dei migliori anni di produzione". È prossimo al riallineamento anche Fucecchio e stanno andando verso un progressivo potenziamento per riallinearsi alla produzione del 2019, il San Giuseppe (-24%).