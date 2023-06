Attimi di paura per una fuga di gas

Attimi di paura per il forte odore di gas che ieri poco dopo le 14,30 si è distintamente sentito in via Giro delle Mura a Montelupo. Una perdita dovuta alla rottura di una tubazione esterna, tranciata da un mezzo pesante di passaggio, che in realtà non ha però creato alcun disagio se non l’interruzione dell’erogazione del gas che ha riguardato tre famiglie per buona parte del pomeriggio. Grazie al pronto intervento di una squadra dei vigili del fuoco e di un’auto della polizia municipale, infatti, la zona è stata subito messa in sicurezza. Successivamente poi, con i lavori che si sono protratti per tutto il pomeriggio, una squadra di Toscana Energia ha provveduto al ripristino del guasto, senza quindi dover ricorrere all’evacuazione di nessuna abitazione.