Atti vandalici nella notte in centro. Rifiuti incendiati sotto le auto. Due distrutte e una danneggiata

EMPOLINotte di fuoco in città. Diversi sacchi per la raccolta differenziata posizionati sotto le automobili sono stati dati alle fiamme provocando danni a più vetture in diverse strade del centro. I primi roghi si sono verificati in via Lucchese, fino a via Alamanni, dove un’auto è rimasta parzialmente danneggiata. Poco dopo, a circa 100 metri di distanza, due vetture sono andate a fuoco tra via Empoli Vecchio e via Livornese. L’ultimo intervento si è registrato in via Beato Angelico, dove è stato necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Castelfiorentino. Oltre alle auto le fiamme hanno danneggiato anche il muro di una abitazione. Non si registrano persone ferite.

Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i carabinieri allertati dagli stessi vigili del fuoco e dalle numerose segnalazioni dei residenti. I militari della compagnia di Empoli hanno attivato i pattugliamenti notturni per far luce sull’accaduto. Durante i sopralluoghi hanno raccolto le testimonianze dei residenti e dei proprietari dei veicoli danneggiati. L’ipotesi che si sta seguendo è quella di un atto vandalico. Ma per mano di chi? Gli incendi sono avvenuti tutti nel quartiere di Santa Maria a poche centinaia di metri l’uno dall’altro. Da quanto appreso il primo rogo si sarebbe registrato intorno alle 3, l’ultimo intorno alle 5. Man mano che i vigili del fuoco riuscivano a spengere le fiamme in un punto da un’altra parte si accendeva un nuovo rogo. Il bilancio della nottana di fuoco è stata di due vetture andate completamente distrutte e una terza danneggiata. Una delle auto era elettrica e durante la combustione sono avvenuti diversi scoppi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Irene Puccioni