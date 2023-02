Attesa finita: il primo marzo riapre l’ufficio postale

Dopo tre mesi di disagi e vari solleciti da parte dell’amministrazione comunale, la notizia che tutti aspettavano a Montelupo Fiorentino: Poste Italiane ha comunicato che a partire da mercoledì 1 marzo sarà riaperto l’ufficio postale di via Caverni, chiuso a seguito dei danneggiamenti del 3 dicembre 2022. Lo sportello riaprirà dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 ed il sabato fino alle 12.35. Per il momento l’ufficio non sarà dotato di sportello bancomat. In questo periodo di attesa, per permettere i lavori di ripristino all’interno dei locali danneggiati dal maxi furto – i malviventi si erano portati via circa 50mila euro facendo espoldere il bancomat – è stato attivato un ufficio postale mobile con accesso da piazza VIII Marzo. Una soluzione temporanea che, a questo punto, avrà vita breve. Il colpo era stato messo a segno intorno alle 3 del mattino da una banda composta da quattro persone a volto coperto.

L’edificio che ospita le Poste non aveva subito danni. Diversi problemi, invece,si erano verificati all’interno con la caduta di numerosi pannelli del controsoffitto. Dopo l’assalto, la chiusura dello sportello e le proteste dei cittadini per la sospensione del servizio, finalmentesi torna alla normalità.