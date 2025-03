Attenzione alta e legalità: "Serve fare prevenzione"

"Il tema sicurezza è complesso. Coinvolge le forze dell’ordine, con i controlli sul territorio, e il Comune attraverso la polizia municipale ma anche con iniziative che favoriscano la cura delle persone e degli spazi". Il sindaco Alessio Mantellassi ha ribadito i punti chiave della sua strategia per rendere Empoli sempre più "vivibile e vissuta".

"L’azione è su più livelli e riguarda più attori – commenta Mantellassi ringraziando i carabinieri e le forze dell’ordine per il loro impegno quotidiano –. Il Comune si occupa direttamente del lavoro della Municipale, il cui rafforzamento è nostra priorità. Tre agenti sono già stati assunti su Empoli. Il prossimo sforzo sarà quello di fare, e siamo già al lavoro insieme a tutta l’Unione dei Comuni, un nuovo concorso che possa consentire di avere una graduatoria per nuove assunzioni e turnover immediato in caso di pensionamento. Poi ricordo l’impegno per la nuova sede della Municipale in piazza Don Minzoni come presidio in una delle zone più complicate". Ma il nodo sicurezza fa rima anche con lotta al degrado. "Ed ecco il tema della vivibilità dei parchi – aggiunge –. Abbiamo parlato tanto del Mariambini dove abbiamo costruito spazi ludici e abbattuto un muro perché abbiamo bisogno di luoghi aperti, fruibili, visibili, vivibili con tranquillità, senza zone d’ombra. Con lo stesso principio stiamo lavorando sul parco della Rimembranza e in quelli di molte frazioni. Serve sensibilizzare al problema e tutti possono fare la loro parte: i gruppi di cittadinanza attiva presenti sul territorio, ad esempio, possono contribuire sul fronte della prevenzione segnalando alle forze dell’ordine situazioni critiche". "La parola sicurezza richiama il concetto di cura – aggiunge l’assessora alla Sicurezza e alla Municipale di Empoli, Valentina Torrini –. Dobbiamo prenderci cura, cura dei nostri beni e delle persone anche facendo prevenzione. Come Comune ci occupiamo anche di promuovere la cultura della legalità. Presto partirà il progetto “Dibattiti“ e andremo nelle scuole con le forze dell’ordine per parlare coi ragazzi di rispetto delle regole, ma anche per far capire loro che sono parte della nostra comunità, che vogliamo investire su di loro. Un tema fondamentale, poi, è sicuramente quello dell’uso della droga. La sicurezza è legata all’utilizzo, al consumo degli stupefacenti. Ci sono tanti spacciatori perché sicuramente c’è tanto uso di droga e questo dobbiamo ammetterlo per trovare soluzioni: non ci dobbiamo arrendere, il Comune non si arrende. Avvieremo a tal proposito con il Serd e l’Asl un percorso negli istituti per parlarne con i ragazzi e fare prevenzione".

Tutte le forze in campo, insomma, concorrono per costruire una società più sana e giusta. "Il problema delle truffe ha mille sfaccettature diverse perché ovviamente chi delinque crea anche situazioni nuove, inedite – ha aggiunto il comandante della polizia municipale, Massimo Luschi (nel tondo), centrando il titolo dell’incontro di ieri –. Come polizia municipale, così come tutte le altre forze dell’ordine, invitiamo la cittadinanza a contattarci appena c’è un sentore di pericolo. Chi viene truffato non deve sentirsi stupido: denunciando troverà sostegno e appoggio da parte di tutti noi".

e.c.