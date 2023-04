“Attention please“ per vivere al sicuro

Ultimo atto per la rassegna "Ambarabà, la scuola va a teatro" al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio, all’interno della quale domani e giovedì alle 10 si terrà lo spettacolo "Attention please", a cura dell’associazione culturale Teatrino dei Fondi di Fucecchio. Nato da un’idea di Enrico Falaschi, è stato scritto da Claudio Benvenuti e dallo stesso Enrico Falaschi, che ne cura anche la regia.

"Attention please" è uno spettacolo pensato per stimolare in modo piacevole e ludico le giovani generazioni alla conoscenza dei temi legati alla sicurezza, agli infortuni sul lavoro ed ancor più alla prevenzione. Lo spettacolo ripercorre ludicamente alcune delle principali casistiche di pericolo che potrebbero riguardare da vicino i ragazzi: dagli incidenti domestici, agli infortuni a scuola, il mancato utilizzo del casco e così via, ponendo l’attenzione anche sul mondo del lavoro vero e proprio. Partendo dall’esperienza laboratoriale svolta da Claudio Benvenuti con i ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado su queste tematiche e coniugandovi i linguaggi della scena, lo spettacolo rappresenta un ulteriore fondamentale strumento educativo e divulgativo in fatto di sicurezza e prevenzione. Lo spettacolo è adatto a bambini di età superiore agli undici anni.