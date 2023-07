Attenti a questa nuova Giana Mercato, modulo e gol per stupire

Gorgonzola (Milano)

di Luca di Falco

Proseguono gli allenamenti della Giana Erminio, neopromossa in serie C, in vista dell’amichevole di sabato in programma alle 17 contro il Novara. I biancoazzurri di mister Andrea Chiappella sono reduci dalla prima uscita stagionale contro il Monza di Palladino (5-1) a Temù, nel bresciano e al centro sportivo di Cassina de’ Pecchi dove vengono svolte in questi giorni le sedute di preparazione precampionato e sabato verrà ospitata l’amichevole, c’è la consapevolezza di aver intrapreso un cammino importante per poter affrontare al meglio il ritorno nel calcio dei professionisti che non è mai una passeggiata dal punto di vista agonistico.

Uno dei nuovi arrivi in maglia biancoazzurra, Lorenzo Ferrante, difensore centrale, dice: "Ho accettato di venire a Gorgonzola perché parlando con il mister, mi ha convinto la sua filosofia di gioco: ha un modo di giocare che mi piace molto, che predilige le mie caratteristiche". "Ci sono tanti giocatori forti in serie C - dice il nuovo acquisto della Giana Erminio- e cercheremo perciò di farci trovare pronti".

Ferrante per le sue qualità tecniche e atletiche tornerà utile al 3-5-2 con cui mister Chiappella pare intenzionato a ripartire pure in questa stagione calcistica, salvo l’elaborazione di qualche piano alternativo che può tornare sempre utile a campionato in corso, a seconda delle circostanze, delle partite e degli avversari da affrontare con le esigenze di classifica che vengono sempre prima di tutto per poter ribadire la permanenza in categoria anche l’anno prossimo.

Sarà dunque una Giana Erminio che non disdegnerà di partire dal basso per stanare gli avversari, facendo leva anche sulle qualità in palleggio di difensori come Ferrante, prelevato appositamente dalla Torres, squadra di serie C nello scorso campionato, proprio per sfruttarne le peculiarità tecniche non solo in fase di marcatura, ma anche di impostazione, con i piedi buoni e la visione di gioco. Proprio questi giorni in casa gorgonzolese, con il mercato ormai chiuso e le idee dunque molto chiare cui dare esecuzione sul rettangolo verde di gioco, si sta lavorando per affinare i meccanismi tattici tra i nuovi arrivati e coloro che sono rimasti dopo la promozione dalla serie D.

Il test di sabato contro il Novara sarà sicuramente più abbordabile rispetto a quello che si è disputato alla prima uscita con il Monza e potrà offrire altri punti di lavoro e di intervento in questo precampionato per il 3-5-2 d’ordinanza e tutto quello che lo staff tecnico della Giana Erminio sta preparando come piano B, sperando di non avere mai la necessità effettiva di dovervi ricorrere.