"Attacchi informatici. I rischi sono alti"

I reati in rete tramite virus e attacchi informatici sono in aumento. Nel mirino degli hacker anche enti pubblici e ospedali. Per questo il partito Empoli in Azione chiede se il disciplinare previsto nel piano triennale per l’informatica del Comune di Empoli sia "stato creato e illustrato a tutti dipendenti comunali". Anche perché, sottolinea Azione, "la situazione è molto preoccupante e i rischi per le nostre attività produttive e i nostri enti sono molto elevati". Tra le altre cose, Empoli in Azione chiede anche "se oltre alla attività di formazione sono state effettuate esercitazioni, per valutare la

consapevolezza e prontezza di risposta degli operatori e dei dirigenti degli uffici e se in questo triennio sono avvenuti attacchi cyber o tentativi di intrusione nei sistemi del Comune".