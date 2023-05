Atletico Fucecchio, obiettivo coppa

L’Atletico Fucecchio ha chiuso la regular season del girone B di C2 con una vittoria per 6-4 sul campo del Folgor Calenzano, grazie alla tripletta di Frediani (48 centri stagionali), alla doppietta di Zito e al gol di Brancati. Successo che prmette ai biancorossi di mister Annicchiarico di terminare terzi con 70 punti, qualificandosi alla semifinale play-off contro i pratesi del San Giusto, quarti a 6 lunghezze di distacco. In attesa degli spareggi promozione, però, i ’colchoneros’ ospiteranno al palazzetto di Fucecchio le final four di Coppa Toscana. Domani sera alle 21 se la vedranno in semifinale contro i fiorentini del Centro Storico Lebowski. In caso di vittoria sabato alle 18 si giocheranno il trofeo contro la vincente di Rapolano-Massa.

In Serie B, invece, il già salvo Vigor Fucecchio saluta questa prima storica annata a livello nazionale con un ko per 8-3 in casa della ben più quotata Sangiovannese, attesa ora dai play-off per l’A2. I biancazzurri hanno retto il 1° tempo, chiuso 3-1, ma sono crollati alla distanza. Reti di Broetto, Castellacci e Grancioli.