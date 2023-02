Astronauti in cattedra Lezione dallo spazio

EMPOLI

In diretta con lo spazio: c’è la data ufficiale. Nei corridoi del Liceo Pontormo i ragazzi sono già in fibrillazione. Si fanno prove generali e simulazioni in vista del gran giorno. Manca poco al 23 febbraio: sarà enorme l’emozione che 285 studenti dell’istituto di via Sanzio potranno vivere durante il collegamento radio con la stazione spaziale internazionale in orbita intorno alla Terra. Dieci minuti per fare domande e commentare le risposte davanti a un parterre d’eccezione composto da studiosi, esperti e docenti con i quali i ragazzi avranno modo di confrontarsi. Il programma è in fase di definizione ma c’è già qualche anticipazione. Sono 15 le classi coinvolte nel progetto, ma ancora top secret le domande che verranno poste al membro dell’equipaggio della Iss col quale i ragazzi si intratterranno dall’auditorium della scuola. "Dietro questi dieci minuti di collegamento c’è il frutto di un anno intenso di lavoro – commenta la dirigente Filomena Palmesano –. Con noi ci saranno vari ospiti. Dopo i saluti e gli interventi sul lavoro svolto, spazio alle domande degli studenti che prima sono passate al vaglio dei referenti europei del progetto per poi essere inviate alla stazione spaziale". In collegamento tra gli ospiti più attesi probabilmente ci sarà anche Ilaria Cinelli, astronauta montelupina, ingegnere e brillante ricercatrice, impegnata in progettazione di missioni spaziali a livello internazionale. "Se siamo arrivati a questo risultato - aggiunge Palmesano - è merito della preparazione, della qualità del progetto presentato. Ci hanno lavorato tantissime persone dentro e fuori la scuola. Abbiamo avuto il supporto dei Radioamatori, del gruppo astrofili di Montelupo, dell’osservatorio di Arcetri. La passione e le idee sono state premiate".

Ylenia Cecchetti