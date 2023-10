“Assorbenti gratis per le dipendenti”. L’azienda dà l’esempio e offre il kit benessere

Montelupo Fiorentino (Firenze), 31 ottobre 2023 – Legge di Bilancio 2024, la bozza della manovra non lascia spazio a dubbi: la tampon tax torna al 10%. Niente più Iva al 5% per i prodotti per l’infanzia e gli assorbenti, latte in polvere, tamponi e coppette. Ma c’è chi corre ai ripari scegliendo ancora una volta i social per annunciare una piccola grande rivoluzione aziendale volta a favorire il benessere delle proprie dipendenti. Le donne in primis, ma tutti i generale. Uguaglianza di genere e inclusività sono tra i principi fondanti di VoipVoice, che dal 2006 a Montelupo Fiorentino si occupa di innovazione e telecomunicazioni digitali.

Il primo provider VoIP Business Oriented d’Italia lancia l’idea dei cosiddetti Kit Benessere: da oggi per ognuno dei dipendenti, una coccola in più. "Abbiamo acquistato e messo a disposizione gratuitamente, per tutti i nostri collaboratori, dei Kit per la cura personale - racconta il managing director Simone Terreni - Al loro interno abbiamo inserito salviette, cotton fioc, deodoranti e altro. Molto apprezzati gli assorbenti gratuiti, una pratica questa, adottata da tempo visto che la nostra azienda ha oltre il 60% di donne".

Sono una quarantina i collaboratori, 26 le donne; la più giovane ha 20 anni, la più ’anziana’ 49, l’età media è di 32 anni. Gli assorbenti sono messi a disposizione all’interno di mobiletti da bagno dai quali le dipendenti possono attingere liberamente. "La richiesta è arrivata direttamente dalle ragazze per casi di emergenza, ma abbiamo deciso di mantenerla come soluzione ordinaria - spiega Terreni - Siamo in perenne ascolto, i lavoratori vengono interpellati su quelle che possono essere le necessità per rendere l’ambiente il più confortevole possibile".

Tra i vari benefit lo smart working, l’orario flessibile, il bonus bebè. "Diamo la possibilità alle donne in dolce attesa di lavorare da casa. In azienda uomini e donne guadagnano le stesse cifre. E sono più donne a ricoprire ruoli di responsabilità". Lo scorso anno VoipVoice ha ritrato il Pegaso della Regione Toscana proprio per le buone pratiche riguardanti le pari opportunità. La vicenda è nota. Federica Granai, 28enne di Cerreto Guidi, aveva scoperto di aspettare un bambino pochi giorni dopo avere superato la selezione per entrare nel team. Ma la sua gravidanza non è stata un ostacolo, anzi: le è valsa l’assunzione.

Ora, un passo in più, che Terreni giustifica così. "Passiamo molte ore a lavoro. È importante che le persone si possano sentire a casa avendo le proprie comodità anche in ufficio. Questo benefit non ha un costo eccessivo, ma ha un grande significato, specialmente in questo periodo dove sembra che l’Iva sull’igiene intima femminile andrà ad aumentare". Infine, un consiglio ai colleghi manager. "Prendendomi cura dei miei collaboratori ho visto la mia azienda crescere, non solo dal punto di vista economico. Chi non investe sul benessere dei propri collaboratori, perde delle grosse opportunità".