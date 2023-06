Assolto dalla violenza sessuale Condannato solo per la droga

All’esito della discussione, la corte d’appello di Firenze ha voluto risentire le due ragazze in aula per verificare la sussistenza di quelle contraddizioni nella narrazione dei fatti che la difesa dell’imputato aveva sottolineato nell’atto d’appello. Contraddizioni su aspetti significativi che non sono state superate. Tant’è che i giudici di secondo grado hanno mandato assolto l’imputato dal reato di violenza sessuale, ritenendo sussistente solo l’ipotesi di reato della cessione di sostanze stupefacenti, confermando il riconoscimento della lieve entità. E di conseguenza riducendo la pena da 8 anni a un anno e 9 mesi. I fatti sono dell’estate del 2016 e sono avvenuti nell’Empolese. L’imputato – difeso dagli avvocati Sabrina Bolognini e Benedetta Bisaccioni – era finito a giudizio per violenza sessuale aggravata, cessione di stupefacenti aggravata e minacce aggravate dall’uso di una pistola. L’uomo, quelle due ragazze – all’epoca minorenni – secondo il copione accusatorio le avrebbe drogate per renderle inoffensive. In primo grado il pm aveva chiesto 18 anni di reclusione. Il tribunale gliene inflisse 12, poi ridotti a 8 per la scelta del rito. Tutto sarebbe cominciato quando una delle ragazze, secondo l’accusa, avrebbe avvicinato l’uomo per avere informazioni sul padre, morto quando lei era ancora piccola, di cui lui era stato amico in gioventù. Il 40enne sarebbe così entrato in confidenza con lei e l’amica, e sarebbero andate più volte a casa sua per consumare spinelli forniti da lui. Al termine di una cena, l’uomo avrebbe somministrato droga alle giovani e una volta che le due minori furono prive di lucidità avrebbe abusato di entrambe. Poi una l’avrebbe anche minaccia con la pistola, intimandole di non dire nulla. L’atto d’appello dei difensori ha aggredito le divergenze dei racconti delle due ragazze, le cui ricostruzioni avrebbero fatto corto circuito fra loro in passaggi salienti e decisivi del dell’impianto accusatorio. Divergenze sostanziali che – si apprende – sarebbero emerse anche davanti alla corte che le ha risentite prima di ritirarsi in camera di consiglio. "Mi limito a dire che finalmente giustizia è stata fatta – ha detto ieri il 40enne – dopo anni di inferno e una condanna in primo grado totalmente ingiusta, mi sento sollevato. Non ho mai fatto quello di cui mi si accusava e mi ritengo innocente anche dall’accusa di cessione di droga. Confido che ci sarà occasione di dimostrarlo. Ringrazio i miei difensori".

Carlo Baroni