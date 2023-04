Associazione produttori apre il calendario col pic-nic di Pasquetta

Cinque per il momento gli appuntamenti del calendario di eventi organizzati nelle aziende del territorio dall’Associazione Produttori Colline Toscane di Montespertoli, ma con altre date in via di definizione, per valorizzare l’enogastronomia locale. Degustazioni, aperitivi, merende e pic-nic con un unico comune denominatore: stagionalità a chilometro zero. Un ciclo di eventi dedicati all’enogastronomia locale con degustazioni di prodotti tipici, aperitivi e cene all’insegna della toscanità. Dal formaggio al tartufo, dalla carne al vino, dagli insaccati alla birra artigianale: il tutto all’insegna della bontà, delle produzioni a chilometro zero, della stagionalità e delle eccellenze del nostro territorio. Gli appuntamenti all’interno delle aziende erano diventati, negli anni, una tappa fissa per gli amanti della buona cucina locale, ma le regole imposte dalla pandemia avevano costretto i produttori ad annullare tutte le iniziative conviviali. Ora che le restrizioni sono ormai un lontano ricordo è tempo di tornare a tavola con l’Apct. Il primo appuntamento lunedì, giorno di Pasquetta, con il "Pic-nic dal Pastore" presso l’azienda Agricola Nieddu.