Assistite 48 persone e 56 hanno trovato accoglienza nell’asilo notturno

EMPOLI

Con l’inizio della primavera è tempo di bilanci per il servizio Emergenza Freddo che ha visto l’attiva collaborazione tra Misericordia di Empoli, Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno e Comune. Un’assistenza preziosa per i senza fissa dimora del territorio che ha visto impegnata l’Unità di Strada dal 14 dicembre con l’apertura dei 17 posti all’asilo notturno dal 15 novembre nei locali della ex scuola materna in via Val d’Orme a Casenuove. Il programma si è chiuso lo scorso 15 marzo e tornerà a novembre. Numeri alla mano, i dati dell’inverno 2023-2024 sono stazionari per quanto riguarda l’unità di strada: sono state 48 le persone assistite (lo stesso numero del 2022-2023), 106 i giorni di servizio e 32 le uscite serali (nel 2022 erano state 48). L’incremento si è registrato nelle ore di servizio, 74 (dato aggiornato), rispetto alle 43 dell’anno scorso. Cresciuto anche il numero dei volontari impegnati - passati da 18 a 30 - che hanno percorso 512 chilometri, 74 in più dell’inverno scorso. Le uscite dei volontari si sono svolte dalle 21 alle 23 con lo scopo di monitorare zone sensibili in cui spesso sono già state segnalate delle presenze. Numeri in aumento anche per l’asilo notturno che con 4 operatori ha registrato 56 ospiti accolti, a fronte dei 43 dell’inverno precedente, con 7 donne e 49 uomini con un’età media intorno ai 24/25 anni, mentre le donne hanno registrato in media un’età fra i 45 e 70 anni. Gli stranieri sono stati 42, soprattutto originari del Marocco, Romania e Albania. Solo 14 i cittadini italiani. "Un dato negativo che deve far riflettere - sottolinea il Governatore della Misericordia Pierluigi Ciari - ma che porta anche un po’ di luce. Ci dice che più persone in stato di bisogno hanno voluto accettare il nostro aiuto. Abbiamo teso la nostra mano e loro l’hanno accettata". Un impegno che la Misericordia ha messo in azione grazie ai volontari, ma anche con il supporto di cittadini e attività locali.