Assalto con l’esplosivo al bancomat La banda in fuga con 35mila euro

Una notte con la banda dei bancomat in azione. Un vero e proprio shopping di denaro contante che ha fatto tappa anche a Cerreto Guidi. Segnatamente nella frazione di Stabbia dove i malviventi hanno messo a segno un colpo nel cuore della notte scorsa. Un’azione rapida, portata all’obiettivo – da quanto è emerso – con l’utilizzo di una carica esplosiva con la quale hanno fatto saltare il bancoposta dell’ufficio postale.

La somma complessiva asportata sui si attesterebbe sui 35mila euro. L’esplosione che ha consentito ai ladri di arrivare ai soldi ha causato danni agli arredi, ma non strutturali. Sul posto per i rilievi di rito e di legge sono arrivati immediatamente i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Empoli che, all’esito dei primo accertamenti, hanno subito dato avvio alle indagini. Un lavoro che i militari, presumibilmente, dovranno portare avanti in stretta sinergia con colleghi. Perché la notte scorsa ha visto nel mirino altri sportelli di distribuzione automatica di banconote e non si può escludere, che dietro i fatti accaduti ci siano le stesse mani o comunque quelle di bande collegate tra loro.

Infatti in due, forse tre, incappucciati, intorno alle 3 di notte hanno fatto esplodere il bancomat delle Poste di Maggiano (Lucca) per poi fuggire con le cassette piene di soldi. All’interno c’erano circa 80mila euro. Poi di nuovo in provincia di Firenze: due ore dopo il colpo nel Comune di Cerreto Guidi - da quanto ricostruito – attorno alle 4,30 del mattino - a saltare in aria è stato il bancomat in via barberinese dell’istituto di credito Banco Bpm - Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno: quattro persone con volto travisato, dopo aver forzato la porta della stanza bancomat, fatto esplodere l’apparato asportato i soldi, e sono scappati a bordo di un autovettura.

Sul posto oltre ai carabinieri della compagnia di Signa sono intervenuti gli artificieri della sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo per bonificare l’area e i vigili del fuoco: sono emerse tracce di un ordigno denominato “marmotta”. La storia ri ripete. Nel dicembre scorso i ladri fuggirono con 50mila euro dopo fatto esplodere il bancomat dell’ufficio postale di Montelupo. Un mese fa a Montespertoli fu invece ritrovato Il bancomat e il furgone rubato per il colpo messo a segno al Centro commerciale Freeland di Firenze.

Carlo Baroni