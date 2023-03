Assalto alla roccaforte Pd La Lega fa un bilancio in vista delle elezioni "È stato fatto il massimo"

Non è stata un’investitura ufficiale, ma alla fine dell’incontro dedicato a 4 anni di Lega, la sensazione è stata che il Carroccio il suo candidato sindaco per uno dei comuni più ’rossi’ d’Italia ce l’abbia già in mente: Susy Giglioli. L’occasione che ha riunito i vertici provinciali e regionali del partito di Salvini era, appunto, un bilancio alla partenza dello sprint finale per le elezioni del 2024. La capogruppo in consiglio comunale ha ripercorso le tappe salienti dell’attività sua e di Carlotta Paolieri, l’altra consigliera leghista rimasta dopo che il terzo eletto aveva lasciato il gruppo poco dopo l’inizio della legislatura. Un cambio di casacca che Giglioli ha stigmatizzato e che le ha fatto rivendicare con forza la sua appartenenza al partito. "Ci siamo sentite ospiti di un’Amministrazione – ha detto Giglioli – in cui gli altri amministratori si sentono a casa propria. Abbiamo lavorato rappresentando le richieste di tutti, anche di chi non ci aveva votato, e affrontato argomenti complessi come la Multiutility e mai discussioni ideologiche come la cittadinanza a Mussolini". "Ci siamo infiltrati in un sistema pretendendo atti concreti – ha concluso Giglioli – e fatto un mandato in modo chiaro per i nostri elettori e per tutti i castellani. Potevamo fare di meglio? Sì, ma abbiamo comunque fatto il massimo. Ora inizia un nuovo percorso, con un progetto da votare per dare un’alternativa a Castelfiorentino". E quello del cambiamento, della possibilità di vincere in una delle roccaforti del Pd è stato l’argomento al centro degli interventi degli ospiti, dalla consigliera metropolitana Cecilia Cappelletti, al responsabile regionale degli enti locali e sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, al consigliere nazionale dell’Anci Marco Cordone fino al responsabile provinciale dei giovani, Niccolò Muncibì. "Quello che fate in questo Comune – ha detto Cappelletti a Giglioli e Paolieri – è la punta di diamante dell’attività provinciale della Lega. E’un onore essere rappresentati da voi". "Susy è un punto di riferimento anche per noi giovani", le ha fatto eco Muncibì e pure Cordone ha rimarcato l’importanza dell’azione di Giglioli sul territorio. Mario Agnelli ha concluso ricordando la sua elezione nel 2014 confermata nel 2019 dopo 17 anni all’opposizione. "Un tempo sufficiente a convincerti che non ci può essere un cambiamento. Il Comune di Umbertide (Perugia) – ha aggiunto Agnelli – era a guida Pd, con Rifondazione all’opposizione. Nei fatti, un comune più rosso di Castelfiorentino. Oggi Umbertide ha un sindaco della Lega. Niente è impossibile".

Francesca Cavini