Asl, un reclamo al giorno. La burocrazia svetta: in tanti lamentano i tempi di attesa

Empoli, 11 maggio 2023 – Dalla scarsa o mancata comunicazione tra utenza e personale sanitario ai problemi legati ai tempi di attesa, passando per le criticità riscontrate nelle informazioni presenti all’interno degli ambienti sanitari. Sono stati 424 i reclami arrivati nel 2022 all’Ufficio relazioni con il pubblico empolese dell’Asl Toscana centro: in media più di uno al giorno. Si tratta di procedure amministrative che attivano immediatamente un procedimento istruttorio che può sfociare anche in un contenzioso legale. Gli uffici dell’azienda sanitaria si attivano con i responsabili delle strutture coinvolte, per ricostruire i fatti, migliorare il servizio e rispondere ai cittadini. I cittadini possono segnalare un disservizio inviando una pec o una mail ordinaria, oppure compilando il modulo cartaceo reperibile allo sportello.

La maggior parte delle lamentele raccolte nell’anno passato, 157 del totale (37 per cento), ricade sotto la voce reclami “burocratici - amministrativi“: si va dalla documentazione non chiara, alle lungaggini o alla complessità nella compilazione di moduli e pratiche, all’esenzione per il ticket, al cambio del medico di famiglia. A seguire ci sono i reclami per i tempi di attesa. In questo caso sono state 122 le segnalazioni formali arrivate all’Urp. Cittadini che si sono lamentati per aver aspettato troppo in pronto soccorso, oppure per avere avuto l’appuntamento per una visita o per un altro tipo di prestazione troppo in là nel temo.

Settanta persone invece non avrebbero trovato o ricevuto da parte del personale o dell’operatore che si trovava dall’altra parte del telefono le informazioni che cercavano, rimanendo pertanto insoddisfatti e con domande e dubbi irrisolti. Proseguendo con l’elenco delle segnalazioni, 42 utenti hanno presentato reclami evidenziando problemi “tecnico-professionali“, ovvero presunte omissioni, ritardi o errori diagnostici oppure nella terapia e negli interventi chirurgici. Nel 2022 ci sono state anche proteste per come il personale si è rapportato o ha risposto all’utenza. Sotto il capitolo “reclami relazionali“ sono state archiviate 19 segnalazioni. Dieci persone hanno invece lamentato specificamente problemi di scarsa empatia del personale negli aspetti di “umanizzazione“ del percorso clinico: come la richiesta di visita a un parente a fine orario del passo oppure all’interno del pronto soccorso, o legati ai casi di fine vita laddove il paziente era positivo al Covid e le misure di sicurezza impedivano la prossimità, limitavano la durata delle visite o l’ultimo saluto.

Nel cassetto reclami per “struttura e logistica“ lo scorso anno sono arrivate due segnalazioni. Sono lamentele che si riferiscono alla difficoltà di trovare l’ambulatorio o il servizio all’interno del presidio ospedaliero o distretto sanitario perché la ’segnaletica’ non è chiara oppure risulta carente. Una curiosità: soltanto un paio di cittadini si sono lamentati del vitto e dell’alloggio o dell’ambiente delle sale d’aspetto. Il comfort, insomma, non è in cima ai pensieri di chi chiede risposte per la salute. Le segnalazioni presentate dai cittadini possono arrivare direttamente all’Ufficio relazioni con il pubblico, ma anche al reparto nel quale è stato riscontrato il problema o alla direzione aziendale.