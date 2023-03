Asili nido e agevolazioni Istituti aperti alle visite Alla scoperta delle attività

I nidi si preparano per il prossimo anno scolastico. Aprono le iscrizioni e ci sono alcune novità e anche agevolazioni importanti per una fascia ampia di famiglie. L’amministrazione comunale, intanto, informa che dal 3 al 30 aprile sarà possibile iscrivere bambine e bambini sia nelle strutture pubbliche che in quelle convenzionate che accolgono i bambini e le bambine da 7 a 36 mesi. Devono fare domanda di riconferma anche i genitori dei bambini che hanno frequentato il nido d’infanzia nell’anno educativo precedente.

Dal 3 aprile sarà possibile compilare on line la domanda di ammissione o riconferma e per questa operazione è’ necessario essere in possesso dell’identità digitale (Spid). Devono fare domanda di riconferma anche i genitori dei bambini che hanno frequentato il nido d’infanzia nell’anno educativo precedente.

Per meglio scoprire le proposte educative sono previsti anche degli open days secondo un calendario già stabilito: 13 aprile 18.3019.30 spazio gioco La Coccinella; a seguire il 14 aprile 17.3019.30 Nido Infanzia Isola che c’è; 15 aprile 9.3012.30 Nidi Infanzia Isola che c’è, Peter Pan, Fantabosco, Ape Maia.; 17 aprile 17.3019 Nido Infanzia La Gabbianella: 18 aprile 18.3019.30 Nido Infanzia Fantabosco, 20 aprile 17.3019 Nido Infanzia Ape Maia; 21 aprile 17.3019 Nidi Infanzia Peter Pan, Filo e Palla, 22 aprile 9.3012.30 Nidi Infanzia Filo e Palla, La Gabbianella e Spazio Gioco La Coccinella.

Quest’anno la Regione Toscana – spiega l’amministrazione comunale ai genitori – ha introdotto, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, la gratuità dei nidi di infanzia per una vasta platea di beneficiari. L’obiettivo è di coniugare l’elevata qualità dei servizi educativi regionali per l’infanzia con la più ampia accessibilità da parte delle famiglie.

Potranno accedere ai benefici i nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con Isee fino a 35mila euro. I servizi per i quali verrà riconosciuto lo sconto sono nidi d’infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare (servizi comunali o privati accreditati). La domanda potrà essere effettuata esclusivamente on line sull’applicativo regionale. Le informazioni sulla presentazione della domanda saranno rese disponibili in un bando.