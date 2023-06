Asili e giardini, è polemica Il sindaco chiarisce "La pioggia non aiuta"

Fioccano le segnalazioni di giardini che hanno bisogno di manutenzione. Arrivano anche dai social e il sindaco sceglie Facebbok per fare il punto e frenare i leoni da tastiera. "Ci arrivano segnalazioni tramite i social di giardini degli asili con l’erba altissima, che arriva alle ginocchia degli adulti – inizia così lo sfogo di Alessio Spinelli –. Ho preso l’informazione sul serio inviando subito alcuni assessori a verificare di persona la situazione". Cos’hanno trovato? Nulla, o poco più. "Qualche ciuffetto d’erba, alcuni angoli con l’erba leggermente più alta... tutto qui – prosegue il primo cittadino –. Credevo di trovare una giungla col rischio che la vegetazione inghiottisse qualche bambino. Permettetemi di fare un po’ di sana ironia perché nella società di oggi mi pare che ce ne sia sempre più bisogno. Piove più del normale, l’erba è spesso bagnata e siamo stati costretti a rinviare alcuni tagli programmati".

Insomma, bastava guardare il tempo fuori dalla finestra per capire che, forse, l’acqua avrebbe favorito un po’ di verde. "Ci sono situazioni sicuramente peggiori in alcune zone ma con tutta la buona volontà se piove spesso è difficile intervenire con i tempi giusti – prosegue Spinelli –. Comunque volevo rassicurare i segnalatori preoccupati: è soltanto erba, se è alta qualche centimetro in più perché piove non succede niente. È la natura. Anche perché quando pavimentiamo qualche giardino scoppiano le polemiche, quando lasciamo il verde non va bene perché cresce l’erba. Io mi chiedo se nella società odierna si possa scrivere qualsiasi cosa ci passi per la mente senza fare prima un’opportuna valutazione di ciò che si scrive o si dice". E poi ancora: "È una riflessione generale che sempre più spesso un amministratore pubblico come me e come molti altri si ritrova a fare – chiosa Spinelli –. In uno di questi post, tanto per essere chiari, si arriva anche a invitare tutti i cittadini a segnalare il più possibile questa benedetta erba alta negli asili. Ma senza aver visto la situazione, è opportuno segnalare per terze persone? Chi lo fa se ne deve assumere poi la responsabilità?". Caso chiuso dunque. Il controllo è stato fatto. L’erba sarà tagliata. Questo non vuol dire che qualche problema non ci sia, non solo per la vegetazione. Non mancano, in alcuni spazi pubblici, i segni di vandalismi e delle notti ’brave’.