Asili, aumenta la retta Ma la maggiore spesa sarà assorbita dal bonus

EMPOLI

Aumentano – e neanche di poco – le tariffe per gli asili nido a Empoli, ma la buona notizia è che i genitori non se ne accorgeranno. Perché la scelta, ufficializzata con una delibera di giunta dello scorso 22 marzo, è motivata dalla scelta della Regione di istituire i nidi gratis. Dal bilancio dell’ente di palazzo Strozzi Sacrati arriveranno infatti i soldi necessari a coprire la differenza che si crea tra la retta dell’asilo e il bonus dell’Inps che spetta a tutte le famiglie in base all’Isee. Il Comune di Empoli ha già aderito e in questa fase sta avviando l’iter per l’accreditamento delle strutture, sia quelle comunali che private. La giunta Barnini ha quindi valutato che un aumento delle tariffe sarebbe stato assorbito dal contributo regionale e non andrebbe quindi a costituire un maggior onere per le famiglie. Il contributo per i nidi gratis sarà infatti versato dalla Regione Toscana direttamente al Comune, escludendo espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie poiché le tariffe comunali non superano il limite di 800 euro (al di sopra di quella cifra il bonus regionale non viene erogato).

Valutato però che la copertura di tale misura non copre costi aggiuntivi (quali ad esempio la refezione o la quota presenza), l’amministrazione ha poi deciso di ricomprendere la quota fissa e quella variabile, attualmente in vigore, in un’unica retta rimborsabile in virtù del sostegno regionale, sollevando le famiglie beneficiarie della misura dal pagamento di tale quota. L’adeguamento delle tariffe dei servizi educativi è stata dettata anche dalla necessità di rivedere cifre ormai ferme da anni, anche in considerazione del fatto che non hanno avuto nemmeno l’adeguamento Istat e che sono notevolmente più basse rispetto a quelle adottate dai comuni limitrofi. In ogni caso, per 4 ore si passa da 173 a 253 euro, comprensivo dell’adeguamento all’inflazione (stimata nell’8,1 per cento) e della quota frequenza, mentre per le 5 ore si passa da 191 a 273 euro. Per il tempo pieno, che equivale a 8 ore, la tariffa viene invece aumentata da 248 a 335 euro.