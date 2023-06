Empoli, asfaltatura per la strada di collegamento fra Statale 67 e zona sportiva

Empoli, 13 giugno 2023 – L’11 luglio 2022 ha preso avvio uno dei cantieri più importanti per questa città: furono consegnati i lavori per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra la zona sportiva e la Statale 67 'Tosco Romagnola'. Un’opera da oltre 2 milioni di euro. I lavori proseguono spediti, nel rispetto dei tempi contrattuali, nonostante ci siano stati giorni in cui il meteo non è stato favorevole. Nel mese di luglio, è prevista la prima fase di asfaltatura con la realizzazione del pacchetto della pavimentazione. A seguire la ditta incaricata provvederà alla realizzazione delle ultime opere che riguarderanno le rifiniture, l’impianto semaforico e la segnaletica che, di fatto, porteranno all’ultimazione della strada e alla sua apertura nei tempi previsti dal contratto: settembre 2023. La nuova infrastruttura è strategica per il sistema stradale empolese: permetterà di dare ossigeno alla viabilità congestionata della parte est della città, liberando il traffico urbano dei centri abitati e migliorando quindi la qualità della vita dei cittadini che frequentano o vivono il quartiere di Serravalle e non solo. «Una strada fondamentale che cambierà la viabilità della parte est di Empoli - sottolinea il vice sindaco del Comune di Empoli, Fabio Barsottini -. Una strada che oltre a decongestionare il traffico verso la FiPiLi, ci consentirà di dare centralità alle biciclette e ai pedoni per gli spostamenti dal centro verso Serravalle, Cortenuova e Pontorme. Vogliamo incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti urbani, per questa ragione, mentre stiamo completando la nuova strada di Serravalle, completeremo la pista ciclabile in viale delle Olimpiadi. Empoli cambia il modo di muoversi e lo fa in modo sostenibile».

Parallelamente, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno e migliorativo l’inserimento di un impianto di illuminazione pubblica lungo tutto il percorso, nonostante la strada sia configurata come extraurbana, per garantire maggiore sicurezza alla viabilità veicolare ma anche a pedoni e ciclisti. È di questi giorni l’approvazione del progetto esecutivo del valore complessivo di 80.000 euro. Come sarà la nuova illuminazione. Il nuovo impianto sarà alimentato dal nuovo quadro elettrico posto in prossimità di via Pontorme 175 ed i nuovi misuratori di corrente saranno posti sempre nello stesso vano all’uopo dedicati. Il grado di protezione minimo dell’impianto sarà almeno IP 44, mentre i corpi illuminanti avranno un grado di protezione minimo IP66 e saranno in classe II. Per ottenere un notevole risparmio di energia inoltre i corpi illuminanti avranno la mezza notte virtuale e l’impianto sarà suddiviso su due circuiti, riconducibili comunque ad un crepuscolare astronomico. L’impianto è stato studiato in modo da garantire il più possibile un alto coefficiente di uniformità dell’impianto.