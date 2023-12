La riqualificazione degli spazi a Empoli. Artisti per ridisegnare il futuro: "Ecco la città che vogliamo"

Empoli, 20 dicembre 2023 – Il tentativo di sabotaggio ha battuto ogni record. L’8 dicembre l’opera sulla torretta dell’Enel in viale Palestro, ancora in fase di realizzazione, veniva sfregiata. Ma gli artisti si sono subito rimessi al lavoro e così, a colpi di colore, un altro angolo della città è stato riqualificato e ieri, inaugurato. Pezzo dopo pezzo, si rigenerano gli spazi urbani. Anche un edificio di proprietà comunale nei pressi del ponte sull’Orme, lungo la statale Tosco Romagnola, è stato riportato a nuova vita grazie alla street art. Un doppio taglio del nastro, dunque, per i murales protagonisti di “Empoli. Oltre i muri“.

Se l’opera sulla Statale 67 porta la firma di Fabio Schirru, in arte Tellas, giovane cagliaritano che si è ispirato al tema della sostenibilità ambientale celebrando la natura in “Autumn light“, quella vicina alla zona stazione è frutto del lavoro di Muz alias Samuele Rosi. Ex studente del liceo artistico Virgilio, Muz in “Costruzioni #5“ ha coinvolto alcuni ragazzi dello stesso istituto facendo dialogare tra loro elementi identitari della città. Ecco allora richiami a piazza Farinata degli Uberti, con la Collegiata di Sant’Andrea e il Santuario della Madonna del Pozzo. Grazie al bando del consiglio regionale – con un cofinanziamento di 10mila euro – Empoli si fregia così di due bellissime "tele". Obiettivo, riqualificare il patrimonio urbano attraverso l’arte di strada.

«Non serve andare a Berlino o a Montreal. Anche a Empoli si possono innovare gli spazi urbani grazie all’arte. Riappropriarci dei luoghi anche attraverso iniziative culturali è una strada da perseguire per contrastare il degrado – sottolinea il sindaco di Empoli, Brenda Barnini –. Le città cambiano, cambia la vita delle persone che le abitano; i murales portano messaggi creativi e contemporanei e diventano espressione della nostra comunità, un’occasione di sensibilizzazione dei più giovani al rispetto e alla tutela della città". Cabine elettriche più smart e intelligenti, ma anche belle, come spiega Federico Selvatici di e-Distribuzione.

"Non sono più soltanto strategici asset di distribuzione dell’energia elettrica, ma anche opere d’arte che coniugano sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente. Abbiamo dato vita a una sorta di museo diffuso che continua ad arricchirsi". Empoli rientra in questa rete. "Scuola non è solo istruzione – ha commentato il dirigente scolastico del Virgilio, Valeria Alberti –, ma partecipazione, conoscenza del territorio e riqualificazione degli spazi che i ragazzi andranno a vivere". Prosegue così il progetto intrapreso nel 2020, quando Empoli si è dotata del Regolamento per le attività di street art, mettendo a disposizione alcuni ‘Muri Liberi’ per realizzare murales e graffiti. Nell’arte l’antidoto al degrado.

