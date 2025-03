Arti & Giovanisì. Il camper in città

Farà tappa a Fucecchio il 29 aprile Arti & Giovanisì

in tour: in viaggio per il tuo domani, il tour che ha l’obiettivo di raccontare le opportunità che la Regione Toscana offre attraverso i servizi dei Centri per l’Impiego, gestiti da Arti (Agenzia Regionale Toscana per

il Lavoro), e Giovanisì.

Il camper incontrerà gli studenti dell’ Istituto di istruzione superiore Arturo Checchi

Durante ogni incontro (della durata di circa 20 minuti), il team di formatori, a bordo di un camper, fornirà informazioni utili per orientarsi nel mondo del lavoro e della formazione, e favorirà uno scambio di idee con i presenti per favorire il dialogo e la partecipazione attiva dei cittadini. Le tappe del camper – si apprende – sono riservate alle classi coinvolte dagli istituti.