Arte, un effetto da record "Successo inaspettato"

Effetto Uffizi, Montespertoli torna a scommettere sulla cultura anche per il 2023. E’ bastato apporre l’etichetta della Galleria fiorentina per riscattare il "piccolo ma bello", per scrivere una pagina nuova nella storia del Museo di Arte Sacra di San Piero in Mercato. E’ iniziato tutto nel 2021 con "Seguaci di Giotto in Valdelsa", la prima esposizione in collaborazione con gli Uffizi aveva registrato una crescita esponenziale: da 54 a 1.130 biglietti di ingresso staccati. Un trend positivo confermato nel 2022 con "La predella degli Uffizi salvata al Castello di Montegufoni". Dal 14 maggio 2022 all’8 gennaio di quest’anno, la mostra ha "onorato" la predella del secolo XV che era stata custodita nel castello di Montegufoni, insieme ad altre opere come la Primavera del Botticelli, durante la Seconda Guerra Mondiale. Un ritorno a casa, seppur temporaneo, che ha dato lustro alla Città del Vino richiamando visitatori da tutta la Toscana. Il Comune amministrato da Alessio Mugnaini è tra i veterani di "Terre degli Uffizi" sin dalla prima edizione.

"Siamo alla terza mostra - ha detto il sindaco Mugnaini alla presentazione del progetto - Non ci aspettavamo un tale successo. Si ripete un’occasione culturale che racconta bene il territorio. Sono state tante le iniziative collaterali grazie alle quali i cittadini hanno riscoperto le opere e le storie che stanno dietro a queste opere. Lo hanno fatto con orgoglio. Con lo stesso orgoglio accogliamo il ritorno di Filippo Lippi in Valdelsa".

Non ha nascosto l’entusiasmo Paolo Masetti. "Siamo davvero onorati di rientrare nel circuito dei musei scelti - ha commentato il sindaco montelupino - Orgogliosi di poter ospitare due opere di pregio che arrivano direttamente dalle Gallerie degli Uffizi. Un’iniziativa che pone l’attenzione al ruolo di Montelupo come centro di produzione ceramica nella seconda metà del XV secolo: qui si realizzavano gli oggetti, le maioliche, i piatti che adornavano le tavole e le case delle nobili casate fiorentine. La mostra vuole sottolineare la relazione fra Montelupo e Firenze, ma molto di più fra due differenti espressioni artistiche in costante dialogo. Quello fra Montelupo e Firenze (e in particolare la Firenze dei Medici) è un dialogo importante di cui abbiamo una testimonianza imponente anche sul nostro territorio: la Villa Medicea dell’Ambrogiana. Un collegamento culturale che prosegue nei secoli. Per una realtà come la nostra, una mostra di questo genere è un’occasione per aprirsi ad un pubblico diverso e più ampio". Non sveliamo tutto, però. Come tiene a precisare Schmidt, "qualche sorpresa la lasceremo alle inaugurazioni".

Ylenia Cecchetti