Arte in scena Ecco i burattini di Italo Pecoretti

Il teatro Regina Margherita di Marcialla è pronto ad accogliere Italo Pecoretti e i suoi burattini. Domani alle 17, infatti, il direttore artistico della sezione dedicata ai bambini della locale stagione teatrale porta in scena lo spettacolo ’La novella di Frate Cipolla’. Ispirata ad una delle più conosciute novelle del Decameron di Giovanni Boccaccio, questa farsa per burattini ed attore è divertente e leggera come la piuma del pappagallo che il protagonista, Frate Cipolla, con l’aiuto del suo goffo aiutante Guccio, vuole spacciare per quella caduta dalle ali dell’Arcangelo Gabriele e che Giovanni e Biagio, due giovani burloni, ruberanno nell’intento di smascherare il Frate davanti a tutti. Inganni, furti, equivoci e storie d’amore finite male sono gli ingredienti di questo spettacolo conditi con una generosa dose di ironia e divertimento tipici del teatro dei burattini.

Italo Pecoretti, attore, musicista, regista, burattinaio e animatore culturale, è probabilmente uno degli ultimi artigiani del settore, che progetta, inventa e costruisce con le proprie mani le marionette e i personaggi di cartapesta e di legno. Allievo di Alessandro Gigli apre il suo percorso da solista a partire dal 1998 con lo spettacolo di burattini "Di Pinocchio l’avventura", per la regia di Alessandro, con il quale mantiene una costante collaborazione sia nell’organizzazione del Festival Mercantia sia in alcuni spettacoli come musicista e attore. Negli anni 2001 e 2002 collabora con Claudio Cinelli nello spettacolo "Heartbeat" che unisce il moderno teatro di figura con la danza e il mimo. Nel periodo che va dal 1998 al 2005 è con i suoi spettacoli una gradita presenza del Parco di Pinocchio a Collodi e nel Villaggio Invernale della Disney a Pozza di Fassa. Sempre nel 2006 si cimenta per la prima volta nella regia e coreografia di uno spettacolo musicale itinerante "Bandita", realizzando un successo inaspettato fino ad essere definita la Street band rivelazione del festival Mercantia 2006. L’esperienza di regista prosegue con lo spettacolo di burattini e attore " Guignol’ n roll" della Compagnia "Le Cafè de Zozos". Ormai da diciotto anni si occupa con notevole consenso di pubblico della programmazione del "Teatro Ragazzi" del Teatro Regina Margherita.