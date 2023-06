Arte e natura insieme con “Imboscata“

Una mostra di arte contemporanea che supera i luoghi tradizionali deputati alla cultura. L’arte invade il bosco e abbraccia la natura. Torna per il secondo anno l’Imboscata, progetto ideato da Rachel Morellet, Shilha Cintelli, Eva Sauer ed Enrico Vezzi (nella foto), per coinvolgere altri 12 artisti a misurarsi con la realtà del bosco, sia come eco-sistema che come paradigma. L’invito rivolto agli artisti partecipanti, è quello di stimolare la produzione di un lavoro specifico, in sintonia con le peculiarità ambientali del bosco e in linea con la consapevolezza di operare al di fuori dei luoghi urbani dell’arte.

"Si tratta di opere inedite, site specific – anticipa Shilha Cintelli, artista empolese e curatrice del progetto – L’obiettivo è uscire fuori dal classico ambiente della galleria e rendere l’arte fruibile per tutti. Opereremo in un bosco poco conosciuto che i cittadini potranno riscoprire. L’ampio parcheggio permette la visita a bambini in passeggino e persone con disabilità".

L’opening domenica dalle 15 alle 20 in via di Castagneto a Corniola, Empoli, in collaborazione con Sensoverde, associazione culturale che porta avanti attività a carattere educativo e sociale nel bosco di sua gestione. La mostra sarà visitabile su appuntamento con un contributo libero. Ogni weekend, fino al 16 luglio, visite guidate. Info al 393 498735713.