Arte comica. Tutto pronto per il Festival

CASTELFIORENTINO

Maestri di fama internazionale tornano ad essere ospiti del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, per il Festival dell’Arte Comica. Domani prende il via, infatti, la nona edizione della manifestazione organizzata in collaborazione con il Teatro C’art. Si tratta di un incontro di formazione e spettacoli incentrati sulla comicità, con la direzione di André Casaca. Oltre agli spettacoli, ogni artista presente al Festival realizza anche dei workshop formativi che attraggono colleghi da varie parti del mondo. L’edizione di quest’anno si contraddistingue per l’alto livello degli spettacoli proposti, che fondono la qualità con l’arte comica. Ad aprire le danze domani alle 21 sarà “Modù!” di e con Elia Tapognani per la regia di André Casaca, una performance di clown con un linguaggio antico che ci obbliga al presente, all’accadimento. Un lustrascarpe in scena si prepara alla giornata lavorativa e cerca clienti. Il fallimento, il caos e la precisione del gesto portano a una perenne contestazione della realtà.

Giovedì prossimo, invece, sempre alle 21 spazio a “Pss Pss” di e con Camilla Pessi e Simone Fassari per la regia di Louis Spagna. Vincitore di 12 premi internazionali, lo spettacolo mette in scena due clown contemporanei attraverso il linguaggio universale del corpo e dello sguardo. Personaggi senza parole, ci trasportano in una perfomance fuori dal tempo, con tutta la gravità, l’innocenza e la crudeltà dell’essere. Poi, sabato 20 aprile alla stessa ora sarà la volta di “Imagine-Toi (Immagina!)”, di e con Julien Cottereau per la regia di Erwan Daouphars. Esponente di rilievo del “nuovo circo” francese, Julien Cottereau dal 1994 entra a far parte del Cirque du soleil fino al 2005, in tour mondiale con lo spettacolo “Saltimbanco“ in cui interpreta Eddy, mimo solista clown. Come nella migliore tradizione circense, “Immagina!” è uno spettacolo tout public, una nuova occasione per vivere insieme grandi e dolci emozioni. Dal 13 al 20 aprile avrà inoltre luogo il seminario ”Identità Comica del Corpo”, diretto da André Casaca.