Arsenale di scarti speciali pericolosi Denunciato il titolare di un’azienda

Un altro abbandono di rifiuti. Peraltro, in questo caso, ritenuti di natura pericolosa in base a quanto prescrive la normativa in materia. Una piaga, gli abbandoni sul territorio, sulla quale prevenzione e contrasto proseguono con un impegno sinergico sia delle istituzioni che delle forze dell’ordine. Il caso in questione, ha visto l’intervento dei militari della stazione carabinieri forestale di Empoli a seguito di una segnalazione di un abbandono.

I carabinieri sono immediatamente interventi in località Molin Nuovo nel Comune di Empoli, frazione balzata alla cronaca per la strada dei veleni, finita al centro dell’inchiesta Keu. Una volta sul posto, i militari hanno verificato che in un’ampia area era presente un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, senza le necessarie autorizzazioni. In particolare si tratta di fusti vuoti in ferro arrugginiti, metalli misti quali profilature in alluminio, scaffali in metallo, un grande cumulo di cavi elettrici con isolante, ciclomotori non più funzionanti, una moto zappa non più funzionante, rifiuti costituiti da parti di rubinetteria in metalli vari, parti di tubazioni in ferro e acciaio, compressori, un motore da fuoribordo, vari sacchi neri pieni di rifiuti contenenti materiali isolante e plastica, pompe idrauliche, un tagliaerba e una macchina spazzatrice industriale. Un vero e proprio ’arsenale’. Immediate le indagini degli inquirenti con approfondimenti e ricerche di riscontri. Una serie di accertamenti che hanno consentito ai carabinieri di risalire all’autore del deposito incontrollato, titolare di una ditta, che è stato segnalato all’autorità giudiziaria in base al testo unico ambientale per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e deposito incontrollato. L’area è stata appositamente delimitata e posta sotto sequestro.

Un lavoro che non si ferma. L’attività di controllo del fenomeno sugli abbandoni dei rifiuti o della loro non corretta differenziazione, vede in campo anche l’amministrazione comunale che prosegue con attenzione e in maniera capillare. Una collaborazione importante è quella tra amministrazione, polizia municipale dell’unione dei comuni del Circondario Empolese Valdelsa e Alia Servizi Ambientali Spa, che ogni mese redigono una reportistica su quanto viene fatto e gestito.

Anche ne mesi scorsi, molti sono stati i rifiuti ispezionati nei vasti cumuli trovati e controllati dagli ispettori ambientali, in sinergia con gli agenti della municipale e il personale dell’ufficio ambiente comunale, per verificare se si trattava di provenienza ‘domestica’ oppure anche di abbandoni.