Arriverà il nuovo numero unico

EMPOLESE VALDELSA

Il numero telefonico per il servizio di continuità assistenziale (ex guarda medica) è lo 0573 454545. Il servizio assicura l’accesso alle cure primarie, non urgenti, negli orari notturni e diurni delle giornate prefestive e festive, quando i medici di famiglia non sono in servizio. Le prestazioni prevalenti garantite dal servizio sono visite ambulatoriali e domiciliari, consigli telefonici, prescrizioni, certificazioni. Nel corso degli anni sono stati potenziati postazioni, linee e personale a servizio della centrale che si trova all’interno della Centrale operativa Emergenza urgenza di Pistoia-Empoli. Talvolta, però, si possono verificare delle criticità, soprattutto nei periodi delle festività, perché al grande carico di utenza si sommano difficoltà nella piena copertura delle sedi per assenza di personale medico. "Nel corso del 2023 – spiega il direttore Mannelli – la Regione Toscana ha assegnato all’azienda Asl Toscana centro il compito di elaborare il progetto per la realizzazione della Centrale 116117, nuovo numero telefonico per le cure non urgenti, la cui centrale operativa disporrà di maggiore numero di linee telefoniche, postazioni e personale e sarà in grado di gestire con una migliore efficacia i picchi di iperafflusso delle chiamate degli utenti".