Arrivano i rinforzi. Droni in volo: il piano. Willy, il fiuto infallibile per la Municipale

di Ylenia Cecchetti

EMPOLESE VALDELSA

Un agente in volo ed un altro a quattro zampe. All’interno del nucleo cinofilo istituto nel 2021 dalla Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, ecco due novità. La prima, l’inserimento del reparto volo, per dare una prospettiva nuova e sempre più tecnologica all’operato degli agenti. La seconda, l’arrivo di Willy, un tenero cucciolo di Golden Retriever il cui fiuto sarà indispensabile nella lotta allo spaccio di stupefacenti. Sono alcune delle iniziative presentate dalla Polizia Municipale (U.O.C. Valdelsa Ovest) al Municipio di Castelfiorentino, dal comandante Massimo Luschi, dal presidente dell’Unione dei Comuni, Alessio Falorni e dal delegato alla Polizia Municipale dell’Unione, Paolo Masetti. Un’unità cinofila terra-aria, "che permetterà di rafforzare l’attività di contrasto allo spaccio soprattutto sulle piazze più critiche come Castelfiorentino, Fucecchio, Empoli e Certaldo - ha riferito Luschi - Oggi ci arricchiamo di una specificità in più, il nucleo droni, che in un’area come quella delle Cerbaie ci permetterà di monitorare il territorio dall’alto ottimizzando le risorse a terra".

Se per vedere in azione Willy, di soli 4 mesi, bisognerà aspettare l’estate, concluso il percorso di formazione, il nucleo droni, grazie all’acquisto di un nuovo apparecchio impiegato in una molteplicità di attività, è già pronto all’uso. Dal supporto alle emergenze (incendi, terremoti) alle attività di polizia giudiziaria (verifiche ambientali o edilizie), il dispositivo promette un salto di qualità. "I risultati del nostro agente Noa (un pastore belga già a disposizione del corpo della Municipale, ndr) sono stati eccezionali - ha detto Masetti - Da qui la scelta non usuale di dotarsi di un’ulteriore unità cinofila. Lavoriamo per implementare tecnologie e uomini. Ci dotiamo anche di strumentazioni importanti per il presidio del territorio, come un drone che grazie alle sue potenzialità sarà impiegato sia con funzioni di controllo, anche in Protezione Civile". Ad illustrarne i dettagli, l’agente Luca Garofano. "L’unica limitazione del drone? Le condizioni meteo estreme. Il ventaglio di funzioni è ampio. È uno strumento in grado di raccogliere prove forensi, utile in ambito giudiziario, di sorvegliare e presidiare eventi e aree critiche. Può affiancarsi ai tecnici comunali, un geometra, un architetto, una squadra di controllo che deve valutare i danni su un edifico pubblico. Il drone collaborerà con i vigili del fuoco, per effettuare rilievi in quota e potrà essere utilizzato per i sinistri stradali particolarmente complessi". Ma è in ambito di Protezione Civile, che l’apparecchio (al quale in futuro se ne affiancherà un secondo) darà il meglio. "Si rivelerà strategico nella valutazione di scenari emergenziali sostituendosi alle squadre a terra per non mettere a repentaglio la vita dei soccorritori. Utile anche per il controllo dei bacini idrici e nelle missioni search and rescue. Grazie al potente flash potrà farsi notare da altri velivoli, come Pegaso".