Arrivano 15mila euro per gestire i migranti

EMPOLESE VALDELSA

Un contributo di 15mila euro per interventi di messa in protezione di minori presi in carico dai servizi sociali, è quanto è stato assegnato alla società della salute dell’Empolese Valdelsa, nel più ampio finanziamento di una serie di interventi straordinari erogati dalle zone distretto e dalle società della salute delle aree della Toscana interessate dai recenti sbarchi di migranti avvenuti nei porti di Livorno e Carrara. I fondi complessivamente stanziati dalla regione Toscana ammontano a 495 mila euro, a valere sull’annualità 2023. "La Toscana, insieme ai Comuni e alla rete associativa del terzo settore e del volontariato – affermano gli assessori all’immigrazione e alle politiche sociali, Stefano Ciuoffo e Serena Spinelli –, sta facendo la sua parte".