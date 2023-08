Arriva ’Vinci Sound’ a Vinciarchiviata: Musica Live e Buon Cibo - Si Parte Giovedì

VINCI

Archiviata la manifestazione "Calici di Stelle" è di nuovo "Vincisound". Anche quest’anno la città del Genio ospita tre serate all’insegna della musica live, accompagnata da grigliate e buona birra da sorseggiare in compagnia. Si comincia giovedì 17 per proseguire fino a sabato 19 agosto. Tre giorni durante i quali la centralissima piazza Masi si trasformerà in un palco a cielo aperto, con spazio gastronomico e musica per tutti i gusti.

Organizzata dalla Pro Loco di Vinci l’iniziativa sarà incentrata su pillole musicali di varia natura e vari generi, per godere di Vinci e della sua piazza. La manifestazione è patrocinata dal Comune e l’ingresso è libero. Nei prossimi giorni saranno svelati i protagonisti che saliranno sul palco di questa edizione che si preannuncia come un’ottima occasione per trascorrere serate piacevoli, godendo della brezza estiva, delle bontà enogastronomiche del territorio con un bel sottofondo musicale.