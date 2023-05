Arriva l’estate dei centri estivi In campo più realtà del territorio

Si chiama “Verde Azzurro 2023” il programma dei centri estivi, dove i cittadini empolesi potranno scegliere l’offerta più adatta per poter lasciare i propri figli in un ambiente sicuro e stimolante, al tempo stesso, dopo la chiusura delle scuole. Le iscrizioni sono aperte dal 22 maggio al 2 giugno per la prima settimana (1216 giugno) per garantire il servizio della mensa e dal 22 maggio al 9 giugno per tutti gli altri. I centri estivi sono rivolti a bambini e bambine e ragazzi e ragazze dai 3 ai 14 anni di età e sono gestiti da varie realtà del territorio.

Tra queste l’associazione culturale Il Ponte organizza tre camp distinti. Dal 12 al 30 giugno “A spasso nel tempo“ alla scuola primaria Baccio da Montelupo. I bambini, dai 7 agli 11 anni, saranno accolti alle 8.30 e potranno rimanere, a scelta, fino alle 13.30 (mezza giornata) o alle 16.30 (tempo pieno). Dal 3 al 28 luglio per la stessa fascia di età ecco “Un’estate Jurassica“ sempre alla scuola primaria Baccio da Montelupo, con le medesime modalità di accesso; infine ancora dal 3 al 28 luglio ci sarà attivato pure “ 100 Candeline. Per un’estate da favola“ sia alla scuola infanzia Rodari che alla scuola primaria Valgardena per bambini frequentanti la scuola dell’infanzia (anche in questo caso sarà possibile scegliere tra mezza giornata e tempo pieno).

Il Centro Accoglienza Empoli propone invece “A gonfie Vela“, a La Vela Margherita Hack di Avane per la fascia di età 6-14 anni, dal 3 al 28 luglio con ingresso alle 8.30 e uscita alle 13.30 o 16.30 e “Io...Noi...Centomila“ presso la scuola primaria di Avane, con gli stessi orari ma per bambini dai 4 ai 7 anni. L’associazione Agd Delfini, poi, mette in campo Cinque Sensi alla scuola Don Bosco di Ponte a Elsa (giornata intera dalle 8.30 alle 16) dal 19 al 28 luglio, organizzando attività adatte ai piccoli dai 4 ai 10 anni.

Infine, l’Uisp Empoli-Valdelsa propone “Giochi e tradizioni nel mondo“ alla scuola primaria Serravalle, con la consueta possibilità di optare per la giornata intera (8-16.30) o mezza (8-13.30). Questo centro estivo si terrà dal 3 al 28 luglio e sarà riservato ai bambini dai 7 agli 11 anni. Lo stesso comitato di via XI Febbraio metterà in campo anche “Gioco, natura e avventura“ (4-6 anni) alla scuola dell’infanzia di Serravalle con le stesse fasce orarie. Per iscrizioni, informazioni e dettagli contattare i seguenti recapiti: [email protected]; [email protected]; 338 3926830; [email protected] ed [email protected]