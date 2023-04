Arriva la Mille Miglia Le auto storiche fanno tappa a Vinci Passerella in centro

Un evento pronto ad attrarre migliaia d turisti, appassionati del genere e cittadini curiosi. Vinci si prepara alla Mille Miglia che passerà dalla Città del Genio giovedì 15 giugno. La rievocazione storica della competizione automobilistica più famosa del mondo, già ospitata a Vinci nel 2019, non si limiterà ad un semplice passaggio sulle strade cittadine: è in programma anche una prova speciale ed il controllo a timbro che obbligherà gli equipaggi ad una breve sosta. Questo darà modo di poter osservare meglio le 405 auto storiche che partecipano all’evento.

"Un evento di grande prestigio – ha commentato il sindaco Giuseppe Torchia – La breve sosta prevista ci permetterà di ammirare da vicino le bellissime automobili. Ma la Mille Miglia non è solo una manifestazione automobilistica. Ci prepariamo ad un evento storico culturale che coniuga le vetture vere e proprie opere d’arte, con la storia e la cultura dei nostri borghi. Si tratta di un appuntamento che aiuterà a consolidare l’immagine della nostra città".

L’edizione 2023 della Mille Miglia transiterà da Vinci il 15 giugno a partire dalle 14: dopo avere disputato la prova cronometrata "Trofeo Vinci", sulla strada che da Vitolini porta a Vinci, le 405 auto in gara inizieranno a percorrere le vie del centro storico per fermarsi in Piazza della Libertà, dove è prevista una temporanea fermata con presentazione delle vetture al pubblico. Definita da Enzo Ferrari "la corsa più bella del mondo", la competizione che, dal 1977, rivive sotto forma di gara di regolarità storica a tappe, rappresenta un motivo in più per visitare il borgo e godere delle sue bellezze. "Siamo grati a 1000 Miglia Srl - ha affermato il sindaco - per aver creduto nelle potenzialità della Città di Vinci che, con grande soddisfazione, torna ad essere di nuovo sul tracciato della Freccia Rossa. Aspettiamo il pubblico numeroso per trascorrere una giornata indimenticabile".