Arriva il via libera dell’Arpat. Il sito era l’ultimo da ’ripulire’

"Si prende atto dell’assenza di rischio di potenziale contaminazione, sebbene si ritenga fondamentale che il sito in futuro sia costantemente presidiato al fine di evitare rischi di nuovi abbandoni di rifiuti". E’ il parere rilasciato nei giorni scorsi da Arpat in sede di Conferenza dei Servizi asincrona per quel che concerne l’analisi dell’inquinamento dell’area ex-Vetreria Etruria. E che sembra chiudere nel migliore dei modi, perlomeno in questa fase dell’iter burocratico, un percorso avviato ormai due decenni fa, visto che la zona figura a quanto pare dal 2004 nel Piano provinciale di bonifica delle aree inquinate. Il piano di caratterizzazione venne approvato nel 2010 dal Comune di Montelupo, alla luce del quale la Indago S.r.l. (società consulente della proprietà dell’area) trasmise una prima versione dell’Analisi di rischio sito-specifica assunta per la valutazione del rischio relativo alla presenza di arsenico nelle acque sotterranee. L’ipotesi avanzata era insomma che ad essere inquinata potesse essere la falda e si sono quindi rese necessarie ulteriori analisi (anche per un approfondimento circa la potenziale presenza di piombo nell’acqua).

L’ultima campagna di monitoraggio risalente allo scorso ottobre, alla quale ha preso parte anche del personale tecnico di Arpat, ha evidenziato come uniche potenziali criticità le concentrazioni di ferro e manganese risultate lievemente superiori ai livelli di contaminazione. Riscontri che potrebbero verosimilmente derivare dalla morfologia del terreno, mentre gli agenti inquinanti precedentemente rilevati sembrerebbero esser stati dovuti in larga parte dall’abbandono di scarti in loco.

"Riguardo a quanto assunto dal proponente come motivo degli sporadici superamenti in metalli pesanti riscontrati negli anni in maniera non sistematica né ubiquitaria nei punti di controllo – si legge nel documento redatto da Arpat – si concorda a questo punto con la possibile origine antropica da sorgente primaria (rifiuti)". Ragion per cui l’Agenzia Regionale si è espressa positivamente per la caratterizzazione del sito. E in attesa dei prossimi passaggi, l’amministrazione Masetti ha fatto notare come quelle dell’Ex-Vetreria fosse ormai l’ultimo sito rimasto da bonificare, a fronte degli oltre trenta rilevati nel 1998. Un cerchio che sembra insomma pronto a chiudersi.

Giovanni Fiorentino