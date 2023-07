Arriva a Faltognano la “Befanata dei Poeti“ in versione estiva

Stornelli e canti in ottava rima improvvisata saranno protagonisti domani sera al circolo di Faltognano con l’evento “Rime in circolo“. Un nome scelto emblematicamente per proporre una versione estiva della tradizionale osteria in rima, che ogni anno prende vita durante la “Befanata dei Poeti” del 5 gennaio. Si tratta di una cena spettacolo intervallata da stornelli e canti in ottava rima improvvisata, così come vuole la tradizione lirica toscana e del Montalbano. Per l’occasione, i poeti che si esibiranno in duetto saranno Fabrizio Ganugi e Gabriele Ara, abili parolieri già noti al pubblico che segue la “Befanata dei Poeti“. L’evento, curato dalla Pro Loco Vinci in collaborazione con il Centro di Documentazione per le Trazioni Popolari, verrà ospitato dal Circolo Arci di Faltognano, i cui volontari si occuperanno della cena con un menù tipico toscano. Torna dunque lì dov’è nato il canto improvvisato del Montalbano, la cui memoria viene tutelata ogni anno attraverso la “Befanata dei Poeti“. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 334 1804770 o al 349 8338263, oppure scrivere una email a [email protected]