"Arrestato dalla Polizia a Empoli: 2 anni e 5 mesi in Carcere"

Arrestato un soggetto che deve scontare due anni e 5 mesi di carcere. E’ successo nei giorni scorsi durante i controlli finalizzati anche alla sicurezza nella zona delle Cerbaie. Dall’inizio dell’anno ad oggi, sono stati disposti servizi straordinari interforze estesi anche all’area delle Cerbaie, zona boschiva che insiste tra le province di Firenze, Lucca, Pistoia e Pisa. Tale attività viene svolta costantemente in seguito anche a quanto emerso nel corso di un comitato interprovinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto tra le prefetture di Firenze, Pistoia , Pisa e Lucca nei mesi scorsi. In questo ambito, appunto, proprio una pattuglia della Stradale del distaccamento di Empoli, durante il quotidiano pattugliamento della Fi-Pi-Li, ha intercettato un’autovettura con a bordo un 54enne romano. A carico dell’uomo pendevano due provvedimenti di esecuzione di pene da scontare. L’uomo ora si trova a Sollicciano.