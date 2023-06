Arredi e tavoli all’aperto Ridotta la tassa del 60% per ristoranti e bar

Inizia l’estate e - meteo permettendo - i locali si cominciano ad attrezzare per offrire ai propri clienti la possibilità di consumare all’esterno. Per il quarto anno consecutivo, una conferma: la giunta comunale ha deliberato l’abbattimento del canone per l’occupazione del suolo pubblico. Succede nel Comune di Montelupo Fiorentino dove fino al 30 settembre il canone patrimoniale per le occupazioni temporanee del suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sarà ridotto del 60%.

La misura si colloca in continuità con quanto attuato negli anni precedenti a sostegno di bar e ristoranti del territorio colpiti dalla pandemia. Nell’estate del 2020, la prima caratterizzata dall’ondata di Covid, l’amministrazione comunale aveva deciso di andare incontro alle esigenze delle attività di somministrazione e ristorazione non facendo pagare i costi per l’occupazione del suolo pubblico. Una misura poi sostenuta anche dal governo centrale che aveva previsto appositi ristori. Anche per il 2023 la Giunta Masetti mette in conto agevolazioni sul canone, che di fatto come detto, abbattono i costi del 60%. La finalità è quella di adottare iniziative per rilanciare la vita sociale ed economica locale. Un modo per promuovere la ripresa delle attività turistiche affinché il territorio possa essere vissuto il più possibile all’aperto. "Il 2023 - afferma l’assessore al bilancio del Comune di Montelupo Fiorentino, Simone Londi - è il primo anno in cui possiamo dire di essere definitivamente usciti dalla pandemia. Nonostante questo per le attività permangono difficoltà di non poco conto; è per questa ragione che ci è sembrato opportuno continuare la strada intrapresa in passato. Tutto ciò, anche con l’obiettivo di far vivere gli spazi all’aperto del nostro centro, in concomitanza con le tante iniziative previste per il periodo estivo". Per avere la riduzione del pagamento è sufficiente presentare domanda con il modulo di occupazione temporanea che è disponibile sul sito web istituzionale del Comune.