Armonie popolari tra violino e pianoforte

MONTESPERTOLI

“Armonie popolari“ è l’ultimo appuntamento della rassegna “Moments Musicaux”, a cura dell’associazione Prima Materia di San Quirico in Collina, frazione di Montespertoli. Protagonista della giornata, si parte alle ore 18, sono Stefano delle Donne al Violino e Viola Cartoni Mancinelli (nella foto) al Pianoforte per eseguire musiche di Bartok, De Falla e Stravinsky. La rassegna “Moments Musicaux” è un appuntamento ormai consueto promosso dall’associazione Prima Materia presso la propria sede in via di Poppiano 100, a San Quirico in Collina.

Si tratta di una rassegna di tre concerti realizzati da professionisti in sostegno delle attività dell’associazione. La rassegna ha lo scopo di avvicinare grandi e piccini alla musica, creando occasioni di socializzazione e ascolto condiviso, in linea con la filosofia dell’associazione che si propone come una vera “comunità musicale”, dove la musica non è solo un fine ma anche e soprattutto un mezzo di aggregazione sociale.

A seguire, ci sarà un aperitivo con gli artisti. Per avere accesso ai concerti occorre la “tessera eventi” di Prima Materia, al costo di 10 euro che si può sottoscrivere anche sul posto al momento dell’eventoi si può tesserare sul posto, aperitivo incluso, mentre all’uscita sarà richiesta anche un’offerta libera per sostenere le varie attività dell’associazione.