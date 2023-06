’Arena Estiva’ Eventi culturali per tutti i gusti

MONTESPERTOLI

L’estate si avvicina e con essa la voglia di trascorrere più tempo all’aperto. Un’occasione che a Montespertoli sarà resa possibile dall’arena estiva “La Quinta”, allestita come sempre nel giardino della scuola primaria Machiavelli. L’arena, per tutto l’arco dei mesi estivi, ospiterà infatti incontri, spettacoli e il cinema all’aperto. Il cartellone è a cura della Casa del Popolo e del Circolo Arci Allende di Montespertoli che, patrocinati dal Comune, organizzeranno il cinema all’aperto il martedì e la domenica di ogni settimana alle ore 21:30.

"Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme la magia del cinema all’aperto e per stare insieme sotto un cielo stellato – dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini –. Siamo pronti a condividere momenti di emozione, divertimento e condivisione, perché l’Arena è più di un semplice passatempo, è un’esperienza che ci unisce e ci arricchisce". A raccontare quello che sarà messo sul ’piatto’ è invece Marco Pacciani, presidente della Casa del Popolo di Montespertoli: "Siamo fieri di presentare una programmazione ricca e diversificata, che spazia dai classici intramontabili agli ultimi successi del cinema contemporaneo. Saranno proiettati film di ogni genere, dalle commedie ai film d’azione, dai drammatici ai film per bambini, per soddisfare i gusti e le preferenze di ogni spettatore. All’Arena sarà possibile anche riflettere su temi attuali e delicati come l’ecologia e la biodiversità".

Il primo appuntamento è domenica con il film “Il sol dell’avvenire”, per poi proseguire con “Avatar 2 ” martedì prossimo 13 giugno e “Scordato“ domenica 18 giugno. La settimana successiva sarà invece la volta di “Everything Everywhere All at Once ”, martedì 20, e “Me contro te”, domenica 25. A chiudere questo mese di giugno sarà martedì 27 la proiezione di “La Stranezza”. Il cinema all’aperto continuerà poi anche nel mese di luglio con altre pellicole, il cui programma sarà presentato nelle prossime settimane. Oltre al cinema il lunedì sera l’Arena estiva ospiterà incontri e presentazioni di libri sul tema “Chi salverà il mondo” e il mercoledì spettacoli sul tema “Estate incantata”.