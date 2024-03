Aree verdi in adozione. C’è il bando del Comune

Il Comune ha pubblicato un avviso al fine di individuare soggetti interessati ad assumere l’affidamento in adozione a titolo gratuito, per il periodo minimo di 3 anni fino ad un massimo di 9 anni, dei seguenti parchi e giardini cittadini: ci sono appezzamenti a San Pierino, Cappiano, Torre, Massarella e Botteghe. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 18 marzo. Il bando comunque avrà validità permanente con successivi aggiornamenti semestrali il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. I soggetti interessati – spiega l’amministrazione comunale – dovranno depositare la propria candidatura entro tale data esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. Se l’interesse riguarda più aree verdi, devono essere presentate tante domande quante sono le aree oggetto di interesse.