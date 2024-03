Area per cani senza gestore. Il bando è andato deserto

È andato deserto il bando per la gestione dell’area per i cani a Fibbiana. Adesso, il Comune di Montelupo deve riaprire la procedura, questa volta cercando un approccio mirato verso un’associazione o un ente strettamente legato al territorio che se ne possa occupare. Altrimenti, si rischia di non poter contare su uno spazio che può invece essere molto utile, richiesto dagli abitanti, costruito ormai qualche anno fa. L’avviso pubblico per la gestione, indirizzato in specie alle associazioni, risale allo scorso 6 febbraio, su input della precisa delibera della giunta del primo febbraio. Scaduti i termini, il 16 febbraio il responsabile del procedimento, con verbale, ha preso atto che alla data prevista per la ‘deadline’ non era giunta nessuna richiesta di partecipazione. "La circostanza che l’avviso sia andato deserto dimostra uno scarso interesse delle associazioni ed quindi è necessario avviare un dialogo mirato con un soggetto, associazione o ente del territorio, per individuare il futuro gestore", scrive oggi l’amministrazione comunale. Che ha appunto riaperto il dossier.